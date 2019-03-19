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Найбагатша людина Великої Британії готова придбати "Челсі"

Новини » Спорт    19.03.2019 - 15:25
Найбагатша людина Великої Британії готова придбати "Челсі"

Операція оцінюється в 2,5 млрд фунтів

Найбагатша людина Великої Британії Джим Реткліфф висловив готовність придбати лондонський футбольний клуб "Челсі" у російського бізнесмена Романа Абрамовича. Про це пише The Times.

За даними видання, британський підприємець вивчає можливість придбання, яка оцінюється в не менше 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,3 млрд доларів).

66-річний Реткліфф побудував статок на хімічній промисловості, та наразі завершує придбання велошосейної команди Team Sky. Він є найбагатшим британцем, що збираються стати все більш впливовою фігурою у спорті в цій країні. Його статки оцінюються в 21 млрд фунтів.

Абрамович купив "Челсі" в 2003 році. На той момент клуб знаходився в передбанкрутному стані. Вартість угоди склала 140 млн фунтів стерлінгів.

В період керівництва Абрамовичем "Челсі" п'ять разів ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Суперкубок Англії і вперше в історії виграв Лігу чемпіонів (2012 рік). Також клуб п'ять разів ставав володарем Кубка Англії і тричі Кубка англійської ліги.

Зазначимо, наприкінці травня минулого року Абрамовича нього виникли проблеми з британською візою, в результаті чого він терміново вилетів до Ізраїлю для отримання нового громадянства. 

За даними Bloomberg, Абрамович готовий був продати клуб за 3 млрд фунтів стерлінгів (майже 4 млрд доларів).

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