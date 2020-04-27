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Формула-1 скасувала гонку у Франції і знову перенесла старт сезону

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 12:20
Формула-1 скасувала гонку у Франції і знову перенесла старт сезону
Фото: ілюстроване фото (formula1.com)

Старт сезону очікується в липні на гран-прі Австрії

Організатори автомобільних гонок у класі "Формула-1" через пандемію коронавірусу скасували гран-прі Франції і знову перенесли старт сезону. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter-акаунті змагань.

Повідомляється, що через пандемію COVID-19 скасовано гран-прі Франції, яке було заплановано на 28 червня. Передбачалося, що гонка у Франції відкриє новий сезон.

Формула-1 скасувала гонку у Франції і знову перенесла старт сезону

Тим часом стало відомо, що керівництво Формули-1 сподівається розпочати новий сезон з австрійського етапу в Шпільберзі, який призначено на 5 липня. Очікується, що гонка може пройти без глядачів і з мінімумом обслуговуючого персоналу.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що Формула-1 може повністю скасувати гонки через коронавірус. Зокрема, гендиректор компанії Liberty Media Грег Маффей заявив, що немає гарантії того, що перегони відбудуться в 2020 році.

"Ми розглядаємо гіпотетичні ситуації, в яких не буде гонок, а також інші, з 15-18 етапами без уболівальників. У нас немає ніяких гарантій, що сезон почнеться", - зазначив власник Формули-1.

Крім того, виконавчий директор "Макларена" Зак Браун заявляв, що вимушена пауза в Ф-1 може призвести до зняття зі змагань через фінансові проблем від двох до чотирьох команд. Загальний стан серії на сьогоднішній день він охарактеризував як "крихкий".

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