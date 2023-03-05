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Ферстаппен и Перес оформили дубль "Ред Булла" на старте сезона Формулы-1

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Сахир, Воскресенье 05 марта 2023 18:41
Ферстаппен и Перес оформили дубль "Ред Булла" на старте сезона Формулы-1 Фото: Макс Ферстаппен выиграл гонку с поула (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Сверхуверенной победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из "Ред Булла" стартовал новый сезон Королевских автогонок на трассе "Сахир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На старте "Феррари" попытались навязать борьбу "Ред Буллам". Леклер на первых метрах дистанции обошел Переса, а в первом повороте этот трюк едва не повторил и Сайнс.

Но в дальнейшем ситуация стабилизировалась. Ферстаппен в лидерах быстро нарастил отрыв, а Леклер на второй позиции не смог оторваться от Переса. Монегаск из "Феррари" еще и намного раньше мексиканца уехал в боксы. Более того, оба "Ред Булла" выбрали на второй отрезок гонки резину "софт". Все остальные же поставили на "хард".

Ферстаппен методически увеличивал свое превосходство над остальным пелотоном. После же быстрого обгона Пересом Леклера внимание окончательно переключилось на события в пределах топ-10. Там главная борьба сначала развернулась между "Мерседесами" (Хэмилтон и Расселл) и дуэтом из "Астон Мартина" (Алонсо и Стролл).

Дополнительной изюминкой этого противостояния стали технические проблемы, из-за которых из гонки на 41-м круге выбыл Леклер. Его партнер по команде Сайнс скоростью не поражал, так что борьба середняков превратилась в битву за подиум. Героем стал Алонсо, сначала обошедший Хэмилтона, а затем и Сайнса.

Дуэт последних едва не оформил еще один размен, но испанец удержал "Феррари" на 4-й позиции. Семикратный чемпион остался пятым. Дополнили топ-10 Стролл, Расселл, Боттас ("Альфа Ромео"), Гасли ("Альпин") и Албон ("Уильямс").

Классификация Гран-при Бахрейна-2023:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+11.987)
  3. Фернандо Алонсо (+38.637)

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