Льготную цену на газ для производителей тепла продлили до осени

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа от 19 июля 2022 г. №812. Льготные цены на газ продлили с 15 апреля до 31 августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 апреля 2024 г. № 407 .

Согласно постановлению, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ по ценам:

для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой населению - 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

бюджетным учреждениям - 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Цены на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязательств) на НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" продает газ по цене 7420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.