Льготный проезд ветеранов переведут на новую систему: что изменится и когда

Верховная Рада приняла закон о реформе льготных пассажирских перевозок, которая изменит механизм оплаты поездок для ветеранов и других льготных категорий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5651-2, предусматривающий реформу системы льготных перевозок.
Одно из главных изменений - переход к адресной денежной форме реализации льгот. Для этого будет введена единая автоматизированная система учета оплаты проезда.
Льготные поездки будут фиксироваться с помощью электронных билетов и специальных платежных инструментов. Для пассажиров предусмотрели использование банковских карт, привязанных к счетам со специальным режимом использования.
Таким образом, каждая совершенная поездка будет иметь электронное подтверждение, а перевозчики получат компенсацию за фактически предоставленные услуги.
Правила и размеры денежного довольствия льготного проезда будет определять Кабинет Министров Украины.
В Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта отмечают, что реформа не предусматривает отмену или сокращение действующих льгот. Изменится механизм их финансирования и использования.
В частности, для участников боевых действий сохраняется право на:
Для лиц с инвалидностью в результате войны предусмотрено:
Также сохраняются льготы для сопровождающих с инвалидностью I группы.
Новую систему льготного проезда планируется запустить с 1 июля 2028 года. До этого времени продлится переходный период, в течение которого должны подготовить техническую инфраструктуру, доработать автоматизированную систему учета и урегулировать финансирование.
До запуска реформы ветераны и другие льготные категории будут пользоваться проездом по действующим правилам.
Следовательно, менять документы или оформлять специальные банковские карточки через принятие закона не нужно.
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