Льготные кредиты для "оборонки" вырастут в 5 раз: решение Кабмина

Кабмин в 5 раз увеличил максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий - со 100 млн до 500 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам главы правительства, расширенная программа поддержки оборонно-промышленного комплекса позволит отечественным производителям существенно нарастить выпуск оружия и военной техники.
Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн гривен на пополнение оборотного капитала. Льготные ставки по таким займам составят от 5% до 10% годовых в зависимости от размера суммы.
Отдельно правительство предусмотрело инвестиционные кредиты, необходимые для развития и модернизации производственных мощностей. Их оборонные предприятия смогут получать под 5% годовых.
"Цель - масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта", - подчеркнул Корецкий.
Программа будет работать через Национальное учреждение развития. Для ее реализации будут привлечены средства, которые уже заложены в государственном бюджете.
Напомним, к онлайн-магазину оружия DOT-Chain Defence, который развивает Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны, уже присоединились более 500 подразделений Сил обороны. Военные могут самостоятельно выбирать и заказывать необходимые средства в соответствии с потребностями на фронте.
Кроме того, CBS News сообщило, что Минобороны Украины и США работают над соглашением, которое должно позволить расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на американской территории.