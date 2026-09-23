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Льготные кредиты для "оборонки" вырастут в 5 раз: решение Кабмина

20:44 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com_zelenskyy.official)

Кабмин в 5 раз увеличил максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий - со 100 млн до 500 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам главы правительства, расширенная программа поддержки оборонно-промышленного комплекса позволит отечественным производителям существенно нарастить выпуск оружия и военной техники.

Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн гривен на пополнение оборотного капитала. Льготные ставки по таким займам составят от 5% до 10% годовых в зависимости от размера суммы.

Инвестиции и механизм финансирования

Отдельно правительство предусмотрело инвестиционные кредиты, необходимые для развития и модернизации производственных мощностей. Их оборонные предприятия смогут получать под 5% годовых.

"Цель - масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта", - подчеркнул Корецкий.

Программа будет работать через Национальное учреждение развития. Для ее реализации будут привлечены средства, которые уже заложены в государственном бюджете.

Напомним, к онлайн-магазину оружия DOT-Chain Defence, который развивает Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны, уже присоединились более 500 подразделений Сил обороны. Военные могут самостоятельно выбирать и заказывать необходимые средства в соответствии с потребностями на фронте.

Кроме того, CBS News сообщило, что Минобороны Украины и США работают над соглашением, которое должно позволить расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на американской территории.

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Сергей КорецкийКредиты