Льготные кредиты для "оборонки" вырастут в 5 раз: решение Кабмина

По словам главы правительства, расширенная программа поддержки оборонно-промышленного комплекса позволит отечественным производителям существенно нарастить выпуск оружия и военной техники.

Предприятия, выполняющие государственные оборонные контракты, смогут привлекать до 500 млн гривен на пополнение оборотного капитала. Льготные ставки по таким займам составят от 5% до 10% годовых в зависимости от размера суммы.

Инвестиции и механизм финансирования

Отдельно правительство предусмотрело инвестиционные кредиты, необходимые для развития и модернизации производственных мощностей. Их оборонные предприятия смогут получать под 5% годовых.

"Цель - масштабировать производство и нарастить выпуск украинского оружия для фронта", - подчеркнул Корецкий.

Программа будет работать через Национальное учреждение развития. Для ее реализации будут привлечены средства, которые уже заложены в государственном бюджете.