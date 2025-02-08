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Лубинец показал российских пленных перед обменом: что они говорят

Украина, Суббота 08 февраля 2025 17:31
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Лубинец показал российских пленных перед обменом: что они говорят Фото: омбудсмен Лубинец Дмитрий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские военнопленные рассказали об условиях содержания в Украине. Они также озвучили свои пожелания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Лубинец опубликовал очередное общение с российскими военнопленными перед процедурой обмена.

"На видео - мой представитель по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса с коллегами опрашивают россиян о том, какими были условия содержания украинской стороной", - отметил омбудсмен.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Украина неуклонно придерживается Женевских конвенций и отметил, что оккупанты смогли рассказать о своих пожеланиях.

"Среди пожеланий россиян - регулярное осуществление передачи писем и посылок, а также регулярные обмены военнопленными", - рассказал Лубинец.

Омбудсман подчеркнул, что Украина заинтересована в этих же инициативах и процедурах.

"Поэтому надеюсь, что эти же пожелания россияне передадут компетентным органам на той стороне, и игнорирование инициатив, о которых просят сами удерживаемые в Украине военнопленные, прекратятся", - добавил он.

Обмены пленными

Напомним, что в среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.

До этого обмен пленными состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.

А до того предыдущий обмен состоялся в понедельник, 30 декабря, тогда Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан.

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