Лубинец показал российских пленных перед обменом: что они говорят
Российские военнопленные рассказали об условиях содержания в Украине. Они также озвучили свои пожелания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Лубинец опубликовал очередное общение с российскими военнопленными перед процедурой обмена.
"На видео - мой представитель по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса с коллегами опрашивают россиян о том, какими были условия содержания украинской стороной", - отметил омбудсмен.
Он также в очередной раз подчеркнул, что Украина неуклонно придерживается Женевских конвенций и отметил, что оккупанты смогли рассказать о своих пожеланиях.
"Среди пожеланий россиян - регулярное осуществление передачи писем и посылок, а также регулярные обмены военнопленными", - рассказал Лубинец.
Омбудсман подчеркнул, что Украина заинтересована в этих же инициативах и процедурах.
"Поэтому надеюсь, что эти же пожелания россияне передадут компетентным органам на той стороне, и игнорирование инициатив, о которых просят сами удерживаемые в Украине военнопленные, прекратятся", - добавил он.
Обмены пленными
Напомним, что в среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.
До этого обмен пленными состоялся 15 января. Тогда Украина вернула из российского плена 25 своих граждан. Среди них защитники Мариуполя и "Азовстали", а также гражданский.
А до того предыдущий обмен состоялся в понедельник, 30 декабря, тогда Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан.
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