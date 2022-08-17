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Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування

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Україна, Середа 17 серпня 2022 15:51
Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування Фото: більше 90% довіряють військовим ЗСУ та ветеранам нинішньої війни з Росією (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Понад половина українців (54%) мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ще 44% сказали, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у війні на Сході України у 2014-2021 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування

У термін "ветеран війни" респонденти вкладають різні категорії учасників воєнних дій: для третини це асоціація з ветеранами, які воюють у війні зараз, а для іншої третини - це в першу чергу ветерани Другої світової війни. Ще 14% асоціюють термін з ветеранами АТО (ООС) 2014-2021 року, лише 2% - з ветеранами Афганістану, і 12% - з іншими категоріями учасників бойових дій, 8% - не змогли відповісти.

Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування

Більше 90% довіряють військовим ЗСУ, ветеранам нинішньої війни та ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр. Ветеранам Другої світової війни довірять 67%, 15% - не довіряють, 17% - не змогли відповісти. Ветеранам Афганістану довіряють 62%, не довіряють 19%, не змогли відповісти - 19%.

Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування

Рівень зарплати військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, вважають оптимальним 40%, нижчим необхідного - 32%, вищим - 11%, не змогли оцінити - 17%. Стосовно зарплати військових, які служать в тилу, половина оцінили її як оптимальну, 15% - нижче необхідної - 15%, вище необхідної - 13%, не змогли оцінити - 22%.

Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування

Найбільше пільг та гарантій від держави, на думку опитаних, повинні мати ветерани російсько-української війни (50%), особи з інвалідністю (34%) та багатодітні сім’ї (31%). Пільги для пенсіонерів та матерів/батьків одинаків підтримують по 17%, для малозабезпечених і внутрішньо-переселених осіб - по 12-13%, для чорнобильців - лише 1%.

Як українці ставляться до військових ЗСУ та ветеранів: дані опитування

Опитування проведено 6-7 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, у липні 2022 року 62% українців вважали, що війна з Росією триватиме ще півроку і більше. У середині березня більшість вважали, що війна триватиме від тижня до кількох місяців.

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