ua en ru
Сб, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Льготы на коммуналку: какие социальные нормативы на воду действуют в Украине

Украина, Суббота 30 сентября 2023 11:32
UA EN RU
Льготы на коммуналку: какие социальные нормативы на воду действуют в Украине Фото: ПФУ обнародовал социальные тарифы на воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Некоторые категории украинцев имеют право на льготы по оплату услуг по централизованному водоснабжению. Льготы действуют в рамках социальных нормативов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Льготные нормативы на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу установлены постановлением Кабинета министров от 6 августа 2014 года № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания":

Название услуги

Социальные нормативы

Услуга централизованного снабжения холодной водой

2 куб. метры холодной воды на одного человека в месяц

Услуга централизованной поставки холодной воды при отсутствии поставки горячей воды

3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц

Услуга централизованной поставки холодной воды в случае отсутствия поставки горячей воды более чем на 14 суток

3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц

Услуга по централизованному водоотводу

3,6 куб. метра на одного человека в месяц

В случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии системы централизованного водоотвода и при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот

3,6 куб. метра на одного человека в месяц

В случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии системы централизованного водоотвода и централизованного водоснабжения и при наличии выгребных ям) для вывоза жидких нечистот

0,76 куб. метра на одного человека в месяц

Услуга централизованной поставки горячей воды

1,6 куб. метра горячей воды на одного человека в месяц

Льготы в бюджете

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает увеличить расходы на жилищные субсидии и льготы. Расходы составят 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%.

Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

В целях аккумулирования расходов на выплату льгот и жилищных субсидий населению и обеспечения оперативного их финансирования в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год такие расходы учтены по новой бюджетной программе, ответственным исполнителем которой будет Пенсионный фонд Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, какие социальные нормативы предусмотрены для льгот на оплату услуг по снабжению и распределению природного газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
пільги Пенсионный фонд Украины
NEWS
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
Воинский учет женщин: кому нужно пойти в ТЦК и можно ли выезжать за границу
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых