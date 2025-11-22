Льготы на импорт ветротурбин нужно продлить в 2026 году, - депутат

Верховная Рада на следующей неделе будет рассматривать изменения в законопроект, которые позволят продлить льготный импорт оборудования для ветроэлектростанций в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергея Нагорняка.
"Парламент на следующей неделе тоже будет, скорее всего, голосовать изменения в один законопроект для того, чтобы в 2026 году предоставить возможность энергетическим компаниям завозить оборудование по льготному ввозу", - сказал он.
Нагорняк подчеркнул, что льготы, которые действовали в 2024-2025 годах, уже доказали свою эффективность: благодаря им в Украину завозили ветротурбины, что позволяло ускорить реализацию проектов и уменьшить финансовую нагрузку на инвесторов в секторе ВИЭ.
"Мы за такой законопроект голосовали там в предыдущем году, и на 2025 год важность была, и ветротурбины завозили... и мы его сейчас будем продолжать на следующий год", - отметил он.
По словам депутата, продолжение налоговых стимулов именно для ветровой генерации является критически необходимым, поскольку ВЭС способны обеспечивать страну электроэнергией даже в зимние периоды и ночью, когда нагрузка на систему возрастает больше всего.
Вместе с тем он подчеркнул необходимость налаживания координации между парламентом, правительством и государственными энергокомпаниями, чтобы решения о налоговых льготах работали максимально эффективно.
"Нужно, чтобы они также слышали наши рекомендации. Я надеюсь, что нам удастся сейчас выстроить новый эффективный трек", - подчеркнул Нагорняк.
Ранее вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов отметил, что такое решение может существенно улучшить экономические условия для инвесторов, поскольку проекты ВЭС требуют больших капиталовложений, чем солнечные.
Кроме того, представители бизнес-сообщества призвали государство упростить импорт оборудования для ветроэлектростанций, в частности отменить требование по уплате НДС при импорте оборудования для строительства ветроэлектростанций, что негативно влияет на скорость их строительства.