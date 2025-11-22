Льготы на импорт ветротурбин нужно продлить в 2026 году, - депутат

"Парламент на следующей неделе тоже будет, скорее всего, голосовать изменения в один законопроект для того, чтобы в 2026 году предоставить возможность энергетическим компаниям завозить оборудование по льготному ввозу", - сказал он.

Нагорняк подчеркнул, что льготы, которые действовали в 2024-2025 годах, уже доказали свою эффективность: благодаря им в Украину завозили ветротурбины, что позволяло ускорить реализацию проектов и уменьшить финансовую нагрузку на инвесторов в секторе ВИЭ.

"Мы за такой законопроект голосовали там в предыдущем году, и на 2025 год важность была, и ветротурбины завозили... и мы его сейчас будем продолжать на следующий год", - отметил он.

По словам депутата, продолжение налоговых стимулов именно для ветровой генерации является критически необходимым, поскольку ВЭС способны обеспечивать страну электроэнергией даже в зимние периоды и ночью, когда нагрузка на систему возрастает больше всего.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость налаживания координации между парламентом, правительством и государственными энергокомпаниями, чтобы решения о налоговых льготах работали максимально эффективно.

"Нужно, чтобы они также слышали наши рекомендации. Я надеюсь, что нам удастся сейчас выстроить новый эффективный трек", - подчеркнул Нагорняк.