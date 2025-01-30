"Пик переходит в плато". Эксперт оценил, могут ли быть радикальные изменения на линии фронта

Сейчас наступательный потенциал российских оккупантов "с пика переходит в плато". Однако рано говорить о каких-либо радикальных изменениях на линии фронта в ближайшее время.

"Я очень осторожно отношусь к заявлениям, что они (россияне - ред.) уже поубавили свой наступательный потенциал, не могут его раскрутить. Я пару месяцев назад говорил, что россияне находились на пике своих возможностей, потом пик переходит в плато, а потом собственно момент спадания потенциала. Сейчас мы можем рассматривать, что они с пика переходят в плато", - отметил Тимочко.

То есть, как пояснил эксперт, нарастить наступательный потенциал россияне не могут, но еще имеют какой-то ресурс, чтобы удерживать его на уровне.

"Но мы уже по линии фронта наблюдаем, что по сути такая ситуация происходит. Да, она не очень заметна, но понемногу-понемногу. Это связано с тем, что мобилизация у них тоже хромает, и что нам удалось уничтожить большое количество их складов, инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы", - добавил Тимочко.

По его словам, украинские войска также находятся в достаточно сложном напряженном состоянии. И даже если россияне будут терять потенциал, это не значит, что ВСУ сразу смогут перейти в контрнаступление.

"У нас создастся какая-то абсолютно идеальная картина. На самом деле нет, бои будут тяжелые для нас, потому что по большому счету, или враг штурмует 60 раз, или 40 раз в день, значимой разницы оно для нас иметь не будет, все равно бои будут круглосуточные", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, возможно, это уменьшит количество наших потерь, но ситуация для обеих сторон сложная.

"Не надо посыпать себя лаврами победы, но это то, что не дает россиянам наращивать потенциал. А нам дает возможность наращивать свои ресурсы, пусть не настолько быстро, как бы хотелось", - добавил Тимочко.

В то же время он отметил, что нельзя говорить о каких-то радикальных изменениях на линии фронта в ближайшее время.

"Но то, что тенденция к абсолютному контролю россиян за обстановкой тоже уже достаточно не основывается на каких-то подтверждениям. Мы все больше видим даже как сейчас Путин начинает танцевать, ядерная риторика меняется. Будем видеть, как на международной арене, в частности в Америке и странах НАТО, какая будет поддержка нас, и как будем мы консолидированы в ситуации вокруг нас", - подчеркнул Тимочко.