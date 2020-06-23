Пік негоди в Івано-Франківській області очікується завтра

Пік негоди в Івано-Франківській області, яка супроводжується повенями і зсувами, очікується завтра, 24 червня. У зв'язку з цим триває підрахунок завданих збитків.

Про це заявив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, передає місцеве видання galka.if.ua.

За його словами, 24 червня погода в області тільки погіршиться. На сьогодні вже затоплено кілька сотень будинків, а в селі Микуличин стався зсув, спецтехніка розчищає дорогу. Через це заблоковано транспортне сполучення з Закарпатською областю.

Крім того, повністю перекрита дорога Криворівня - Чернівці. Він також додав, що негода триває, тому ще триває підрахунок збитків.

"Будемо звертатися до президента і прем'єр-міністра, щоб виділили з резервного фонду кошти на відновлення пошкоджених об'єктів: мостів, гребель, доріг", - зазначив Федорів.

Чиновник підкреслив, ситуація ще не до кінця зрозуміла, а пік негоди очікують на завтра, 24 червня.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про повені на заході України з 23 до 25 червня; високий дощовий паводок очікується в Чернівецькій, Івано-Франківській і Львівській областях.

До цього в Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки; до кінця дня у цих регіонах пройдуть дуже сильні дощі.