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Пик кредитных потерь украинских банков уже пройден, - Рожкова

Украина, Пятница 22 декабря 2023 11:30
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Пик кредитных потерь украинских банков уже пройден, - Рожкова Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины в 2023 году прекратили формировать резервы и увеличить прибыль. Это позволило восстановить утраченный капитал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой во время презентации "Отчета о финансовой стабильности" на Youtube.

"Если говорить о качестве кредитного портфеля и о потерях активов, то на сегодняшний день мы видим, что пик кредитных потерь уже пройден", - сказала она.

По ее словам, в этом году банки почти не формировали резервы от кредитных потерь.

В то же время, благодаря высокой прибыли банки смогли восстановить тот капитал, который был потерян из-за потерь активов. "И на сегодняшний день уровни адекватности капитала в целом по системе значительно превышают нормативные значения", - отметила замглавы НБУ.

Рожкова добавила, что повышенный налог на прибыль банков (25%) со следующего года будет влиять на рентабельность банковского сектора.

Потери банков и прибыль 2023 года

Напомним, в конце 2022 года Национальный банк Украины ухудшил оценку потерь кредитного портфеля банков из-за войны с 20% до 30%.

По данным НБУ, за январь-сентябрь 2023 года чистая прибыль банков Украины достигла 109,9 млрд гривен.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в этом году. В последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

По расчетам Минфина, это принесет бюджету только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Дальше это будет 6-7 млрд гривен в год.

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