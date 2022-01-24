RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пік коронавірусу в Україні. У Раді назвали терміни

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький назвав терміни піку коронавірусу в Україні. Це буде через 2-3 тижні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні".

За його словами, якщо подивитися на досвід інших країн і на те, як в Україні проходили минулі хвилі, то пік цієї хвилі очікується приблизно в середині - в кінці лютого.

"Якщо нинішнє зростання продовжиться такими ж темпами, в тій же прогресії - а у нас вже зараз спостерігається не арифметична, а скоріше, геометрична - то ми повинні вийти на плато і пік приблизно через 2-3 тижні", - сказав РБК-Україна нардеп.

Нагадаємо, "червона" зона карантину повернулася в Україну.

Зазначимо, в Україні за добу заразилися коронавірусом майже 13 тисяч осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус