Пик коронавируса в Украине. В Раде назвали сроки

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки пика коронавируса в Украине. Это будет через 2-3 недели.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине".

По его словам, если посмотреть на опыт других стран и на то, как в Украине проходили прошлые волны, то пик этой волны ожидается примерно в середине - в конце февраля.

"Если нынешний рост продолжится такими же темпами, в той же прогрессии - а у нас уже сейчас наблюдается не арифметическая, а скорее, геометрическая - то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели", - сказал РБК-Украина нардеп.