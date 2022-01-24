UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пик коронавируса в Украине. В Раде назвали сроки

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал сроки пика коронавируса в Украине. Это будет через 2-3 недели.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине".

По его словам, если посмотреть на опыт других стран и на то, как в Украине проходили прошлые волны, то пик этой волны ожидается примерно в середине - в конце февраля.

"Если нынешний рост продолжится такими же темпами, в той же прогрессии - а у нас уже сейчас наблюдается не арифметическая, а скорее, геометрическая - то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели", - сказал РБК-Украина нардеп.

Напомним, "красная" зона карантина вернулась в Украину.

Отметим, в Украине за сутки заразились коронавирусом почти 13 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус