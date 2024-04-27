"Подъемная" помощь для ВСУ: кому из военных предусмотрена и сколько платят

"Подъемную" помощь могут получить военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, кадровую службу, военную службу по призыву (последнее касается только офицерского состава).

Такую помощь оказывают защитникам, которые переезжают на новое место военной службы в связи с назначением, зачислением на обучение в военные учебные заведения или учебные центры, срок которого составляет шесть месяцев и более. Такие выплаты предусмотрены в связи с передислокацией воинской части.

Размер "подъемной" помощи составляет сумму месячной зарплаты на военнослужащего и 50% зарплаты на каждого члена его семьи, переехавшего с ним на новое место службы.

Также указанным категориям военных и членам их семей предусмотрены "суточные" в случае командировки.

Внимание! Мобилизированным военнослужащим выплата "подъемной" помощи не предусмотрена. Только при заключении контракта на прохождение военной службы и перемещении на новое место службы.