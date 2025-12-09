RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Повышение грузовых тарифов УЗ сделает восстановление Украины значительно дороже, - эксперт

Фото: уЗ планирует повысить грузовые тарифы (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Будущее восстановление разрушенных городов на севере и востоке Украины может стать значительно дороже, если "Укрзализныця" примет решение о повышении тарифов на грузовые перевозки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Союза производителей стройматериалов Константина Салия.

По его словам, значительная часть предприятий, снабжающих материалами строительный сектор, расположены на левом берегу Украины - в Черниговской, Сумской и других прифронтовых областях. Многие были разбомблены или вынужденно релоцированы.

В результате стройматериалы придется транспортировать на сотни километров с правого берега, что существенно повысит себестоимость восстановления. Кроме того, он сообщил, что все большее количество производителей стройматериалов выбирают автотранспорт для перевозок своей продукции.

"Кабинет Министров в таком случае просто не будет знать, какие средства закладывать в бюджет на восстановление Сум, Ахтырки и других городов. Если тарифы вырастут, все эти расходы будут неизбежно перекладывать на конечного потребителя", - отметил Салий.

Он также обратил внимание, что громады могут приобщаться к поддержке железнодорожной инфраструктуры, как это делают некоторые крупные города, которые за свой счет прокладывают маршруты или ремонтируют платформы.

Кроме того, он предложил снизить налоговую нагрузку "Укрзализныци": компания ежегодно платит около 3 млрд грн земельного налога муниципалитетам, что фактически уменьшает ее возможность удерживать инфраструктуру и сдерживает тарифную политику.

"Было бы целесообразно на время войны освободить земли государственной собственности, которые используются критическими предприятиями, от арендных и экологических платежей. Это уменьшило бы расходы "Укрзализныци" и смягчило давление на тарифы", - подчеркнул он.

Салий подчеркнул, что бизнес готов приобщаться к поиску решений и предлагает правительству активнее взаимодействовать с профильными ассоциациями.

"Мы очень благодарны "Укрзализныце" за то, что она работает. Но хотим призвать министерства и чиновников обращаться к нам. У нас есть идеи, и вместе можно найти сбалансированные решения", - отметил он.

Тарифы УЗ на грузоперевозки

Как известно, "Укрзализныця" выступила с инициативой повысить на 40% тарифы на грузовые перевозки.

В то же время против выступили в Минэкономики: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года.

"Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов пойдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр экономики Алексей Соболев.

