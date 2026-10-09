Повышение грузовых тарифов УЗ во время блокады портов усугубит кризис в экономике, - GMK Center

Поэтому вместо повышения тарифов целесообразно ввести льготные тарифы для предприятий в зоне до 150 км от фронта, заключать межправительственные соглашения со странами ЕС по льготным сквозным ставкам и приоритетному прохождению границ, а также максимально восстанавливать морской и дунайский экспортные коридоры.

С 1 августа 2026 года "Укрзализныця" уже повысила грузовые тарифы на 30%, а с 1 января 2027 года планирует еще одно повышение – на 15%. Для ГМК это особенно критично, поскольку после фактической блокировки черноморских портов железная дорога стала основным маршрутом для экспорта продукции. В то же время, сухопутная логистика через страны ЕС также существенно подорожала. ГМК



В GMK Center предупреждают, что новое повышение тарифов может запустить очередной цикл сокращения перевозок. В 2025 году объемы грузовых перевозок УЗ уже упали на 7,8%, а в первом полугодии 2026 года – еще на 6,2%.



Особенно уязвимыми остаются горнодобывающие предприятия, которые не могут переориентировать значительные объемы грузов на автотранспорт. Для них подорожание железной дороги означает рост себестоимости и последующую потерю конкурентоспособности.



"Если не работают порты, нельзя увеличивать стоимость логистики для внутренних перевозок. УЗ фактически стреляет себе в ногу: чем больше они повышают тарифы, тем менее эффективными становятся", – говорит операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко.



Дополнительное давление создает и ситуация с внешней торговлей. За восемь месяцев 2026 года импорт в Украину вырос на 26%, тогда как экспорт – всего на 1%. Более дорогая железнодорожная логистика еще больше ослабляет позиции украинской продукции на внешних рынках, особенно на фоне CBAM и новых квот ЕС на сталь.



"Повышение тарифов может ударить и по самой "Укрзализныце". ГМК традиционно обеспечивал 35–40% грузооборота и доходов грузового сегмента УЗ. Сокращение производства стали и железорудной продукции автоматически означает меньшие физические объемы перевозок и, соответственно, меньший финансовый эффект от повышения тарифов", - сказал он.



Среди решений, которые следует рассмотреть вместо повышения тарифов – введение моратория на повышение грузовых тарифов до завершения военного положения, полное бюджетное финансирование ущерба пассажирского сегмента, отказ от перекрестного субсидирования и привлечение международного финансирования для восстановления железнодорожной инфраструктуры.



Также нужно ввести льготные тарифы для предприятий в зоне до 150 км от фронта, заключать межправительственные соглашения со странами ЕС по льготным сквозным ставкам и приоритетному прохождению границ, а также максимально восстанавливать морской и дунайский экспортные коридоры.



В GMK Center подчеркивают: решать финансовые проблемы УЗ только за счет повышения грузовых тарифов - тупиковый путь. Для сохранения и металлургии, и стабильного грузопотока самой железной дороги требуется долгосрочная тарифная политика и возобновление экспортной логистики.