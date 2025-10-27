Повышение грузовых тарифов УЗ может остановить производство, - металлурги

Предприятие подчеркивает: любое повышение логистических расходов в нынешних условиях напрямую ударит по себестоимости продукции, сделает ее менее конкурентоспособной на внешних рынках и поставит под риск выполнение экспортных контрактов.

"Повышение железнодорожных тарифов в такой сложный период фактически будет означать удар по конкурентоспособности украинской металлургии в целом и "Запорожстали" в частности", - отмечается в обращении комбината.

"Запорожсталь" одно из ведущих металлургических предприятий Украины с полным производственным циклом. В 2024 году комбинат обеспечил более 11% национального производства чугуна и стали, а налоговые и таможенные платежи в бюджеты всех уровней за прошлый год составили 1,8 млрд грн. Но после повышения логистических расходов ситуация может измениться, предупреждают на предприятии.

"Комбинат остается ключевым работодателем в прифронтовом Запорожском регионе и партнером местных громад в социальных проектах. Сейчас "Запорожсталь" работает на 75% от своих мощностей, сохраняя рабочие места и обеспечивая валютные поступления в государство. Но повышение железнодорожных тарифов поставит под риск производство, ведь часть продукции может стать экономически невыгодной для экспорта", - отмечают в компании.

В компании напомнили, что "Укрзалізниця" должна оставаться партнером промышленности, а не фактором ее ослабления.

"Предприятия, которые сегодня обеспечивают валютные поступления, рабочие места и платят налоги, не могут быть заложниками недальновидной тарифной политики монополистов", - говорится в заявлении.

"Запорожсталь" призывает правительство Украины и Министерство развития громад и территорий не допустить принятия решений, которые могут углубить экономический кризис в промышленности.

Предприятие просит воздержаться от повышения железнодорожных тарифов в 2025-2026 годах, чтобы сохранить производственный потенциал, поддержать экспорт и укрепить финансовую устойчивость государства.