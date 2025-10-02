Повышение грузовых тарифов УЗ без экономического обоснования недопустимо, - НАДПУ

По ее словам, парламентский транспортный комитет уже поддержал выделение из бюджета около 24 млрд грн на покрытие операционных расходов Укрзализныци в 2026 году. Это, по мнению эксперта, должно стать гарантией сдерживания тарифов.

"Если эти средства будут заложены, поднимать грузовые тарифы - безосновательно. Для добывающей отрасли логистика - от 30% до 60% себестоимости продукции. Любой необоснованный рост тарифов фактически лишает компании возможности работать", - подчеркнула Ориничак.

Она также отметила, что сегодня нет прозрачной аналитики, которая могла бы подтвердить потребность в повышении тарифов.

"Мы неоднократно обращались к Укрзализныце с просьбой предоставить экономические расчеты. Но никакого обоснования бизнес не получил. Это порождает сомнения относительно необходимости индексации", - пояснила исполнительный директор НАДПУ.

Ориничак подчеркнула: в Украине уже создался "замкнутый круг" в сфере логистики. Из-за роста тарифов бизнес частично переходит на автоперевозки, что ведет к разрушению дорог и новым расходам бюджета на их ремонт.

"В результате мы все время тратим государственные средства - или на поддержку Укрзализныци, или на дороги, но не получаем системного решения", добавила она.

По ее мнению, выход заключается в структурной реформе железнодорожного транспорта - анбандлинга инфраструктуры и перевозок, развития конкуренции и постепенном привлечении частных перевозчиков.

"Во всех странах ЕС пассажирские перевозки финансирует государство, а грузовые работают по рыночным правилам. Украина должна идти по этому пути, а не перекладывать расходы на бизнес", - резюмировала Ориничак.