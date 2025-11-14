Повышение тарифа на передачу электроэнергии усилит давление на экономику, - ФРУ

Как отмечается в письме, эта дополнительная нагрузка в условиях военного положения может привести к сокращению производства, росту себестоимости продукции и потере конкурентоспособности украинских предприятий.

"Согласно проекту, тариф должен вырасти с 686,23 до 786,74 грн/МВт-час (+15%). Такое повышение тарифов в нынешних условиях будет иметь дестабилизирующий эффект для промышленности, которая уже терпит потери из-за разрушения инфраструктуры, логистические ограничения и высокую стоимость энергоресурсов", - отмечается в обращении Федерации работодателей Украины (ФРУ).

В то же время, анализ структуры тарифа показал наличие значительного резерва для оптимизации расходов "Укрэнерго", подчеркнули в ФРУ.

В частности, включение в тариф 3,8 млрд грн на погашение долгов компании нецелесообразно в военное время: можно временно реструктуризировать обязательства и перенести выплату основной суммы долга на послевоенный период;

В Федерации отмечают, что увеличение финансовых расходов на 63% (с 4,4 до 7,2 млрд грн) не имеет экономического обоснования, поскольку не произошло существенных изменений в стоимости кредитных ресурсов. Также компенсационные затраты на технологические потери увеличены - несмотря на то, что снижение объема передачи электроэнергии предполагается на 4%.

"Учитывая это, Федерация считает целесообразным сохранить действующий тариф на передачу электроэнергии на уровне 686,23 грн/МВт-ч, что, по оценке организации, не повлияет на приоритетные направления финансирования", - говорится в обращении.

ФРУ призвала НКРЭКУ оптимизировать структуру расходов "Укрэнерго" и воздержаться от повышения тарифа в 2026 году, чтобы избежать дополнительного финансового давления на бизнес и сохранить стабильность украинской экономики во время войны.