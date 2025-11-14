RU

Повышение тарифа на передачу электроэнергии усилит давление на экономику, - ФРУ

Фото: к чему может привести повышение тарифа на передачу электроэнергии (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на передачу электроэнергии, предлагаемое Нацкомиссией по энергетике (НКРЭКУ), является экономически необоснованным, поскольку оно создаст дополнительную нагрузку на потребителей более чем в 6,8 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо ФРУ в адрес главы НКРЭКП Юрия Власенко, которое есть в распоряжении редакции.

Как отмечается в письме, эта дополнительная нагрузка в условиях военного положения может привести к сокращению производства, росту себестоимости продукции и потере конкурентоспособности украинских предприятий.

"Согласно проекту, тариф должен вырасти с 686,23 до 786,74 грн/МВт-час (+15%). Такое повышение тарифов в нынешних условиях будет иметь дестабилизирующий эффект для промышленности, которая уже терпит потери из-за разрушения инфраструктуры, логистические ограничения и высокую стоимость энергоресурсов", - отмечается в обращении Федерации работодателей Украины (ФРУ).

В то же время, анализ структуры тарифа показал наличие значительного резерва для оптимизации расходов "Укрэнерго", подчеркнули в ФРУ.

В частности, включение в тариф 3,8 млрд грн на погашение долгов компании нецелесообразно в военное время: можно временно реструктуризировать обязательства и перенести выплату основной суммы долга на послевоенный период;

В Федерации отмечают, что увеличение финансовых расходов на 63% (с 4,4 до 7,2 млрд грн) не имеет экономического обоснования, поскольку не произошло существенных изменений в стоимости кредитных ресурсов. Также компенсационные затраты на технологические потери увеличены - несмотря на то, что снижение объема передачи электроэнергии предполагается на 4%.

"Учитывая это, Федерация считает целесообразным сохранить действующий тариф на передачу электроэнергии на уровне 686,23 грн/МВт-ч, что, по оценке организации, не повлияет на приоритетные направления финансирования", - говорится в обращении.

ФРУ призвала НКРЭКУ оптимизировать структуру расходов "Укрэнерго" и воздержаться от повышения тарифа в 2026 году, чтобы избежать дополнительного финансового давления на бизнес и сохранить стабильность украинской экономики во время войны.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии

Как известно, НКРЭКУ на заседании 4 ноября одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году может возрасти до 786,74 грн/МВт-ч, что на 100,51 грн/МВт-ч или на 14,6% выше действующего в 2025 году.

Ранее в Международной торгово-промышленной палате ICC Ukraine заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, необоснованно и будет иметь серьезные последствия для украинской экономики.

В то же время "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт-ч.

