Повышение тарифа на передачу электроэнергии лишит украинскую продукцию конкурентности, - эксперт

Существенное повышение тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей, принятое Нацкомиссия по регулированию энергетики, сделает украинскую продукцию неконкурентной на мировых рынках, а Украину - лишит инвестиционной привлекательности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксении Оринчак.

"Электроэнергия напрямую влияет на жизнедеятельность добывающих компаний. Если себестоимость добычи существенно возрастет, отрасль потеряет рентабельность. В четвертом пункте нашего Плана мира сказано, что совместно с союзниками мы будем защищать инвестиции в недра. Но когда сюда придут союзники и посмотрят тарифная политика, они могут и не делать инвестиций, ведь продукция будет неконкурентоспособной", - объяснила она.

Она убеждена, что чем больше инвестиций зайдет в украинскую экономику, тем проще нам будет вести оборону, ведь в этом случае инвесторы будут защищать свои интересы. Именно поэтому взвешенная тарифная политика – залог экономической и национальной безопасности Украины.

Напомним, ранее НКРЭКУ опубликовала проект решения по существенному повышению тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в Укрэнерго и произвести выплаты по кредитам.

В свою очередь Федерация работодателей Украины выступила против этого решения, и призвала Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.