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Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить українську продукцію конкурентності, - експерт

Субота 07 грудня 2024 12:51
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Підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить українську продукцію конкурентності, - експерт Фото: підвищення тарифу на передачу електроенергії позбавить українську продукцію конкурентності (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Суттєве підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів, яке ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики, зробить українську продукцію неконкурентною на світових ринках, а Україну - позбавить інвестиційної привабливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України Ксенії Оринчак.

"Електроенергія напряму впливає на життєдіяльність добувних компаній. Якщо собівартість видобутку суттєво зросте, галузь втратить рентабельність. У четвертому пункті нашого Плану миру сказано, що спільно з союзниками ми будемо захищати інвестиції в надра. Але, коли сюди прийдуть союзники і подивяться, яка у нас тарифна політика, вони можуть і не робити інвестицій, адже продукція буде неконкурентоздатною", - пояснила вона.

Вона висловила переконання, що чим більше інвестицій зайде в українську економіку, тим простіше нам буде вести оборону, адже у цьому випадку інвестори захищатимуть свої інтереси. Саме тому зважена тарифна політика – запорука економічної та національної безпеки України.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП опублікувала проект рішення щодо суттєвого підвищення тарифу на передачу електроенергії для непобутових споживачів. Серед причин, якими в Комісії пояснили це рішення – необхідність підвищити зарплати в Укренерго, і провести виплати за кредитами.

У свою чергу, Федерація роботодавців України виступила проти цього рішення, і закликала Укренерго провести реструктуризацію своїх кредитів, як це роблять усі держкомпанії, а також оптимізувати витрати, замість підвищення тарифів.

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Електроенергія
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