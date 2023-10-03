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Повышение тарифов на железнодорожные перевозки уничтожит конкурентоспособность украинской продукции, - эксперт

Фото: повышение тарифов на железнодорожные перевозки уничтожит конкурентоспособность нашей продукции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Рост тарифов на железнодорожные перевозки, инициирующий "Укрзализныця", приведет к тому, что наша продукция потеряет конкурентоспособность. Необходимо вести переговоры с бизнесом и искать разумные компромиссы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

"У нас и так есть проблемы во многих отраслях. Если увеличить тарифы на железнодорожные перевозки, мы потеряем конкурентоспособность нашей продукции. Нам и так невесело сейчас экспортировать, а мы еще увеличим проблемы", - подчеркнул Щелкунов.

В то же время, он отметил: тарифы должны быть обоснованы, и базироваться не на эмоциях, а экономической целесообразности. Необходимо все просчитать и обсудить с бизнесом - ведь если промышленность из-за роста тарифа просто остановится, "Укрзализныця" ничего не будет возить и получит убытки.

"Мы потеряем рынки сбыта, потому что не будем конкурентоспособны с продукцией, которую везет Китай, Индия и другие наши европейские партнеры. Потеряв конкурентоспособность, остановится производство, потому что оно не может работать в убыток. Дальше что? Услуги железной дороги станут никому не нужны", – акцентировал Щелкунов.

Он также призвал госкомпанию и бизнес сесть за стол переговоров, провести открытые дискуссии по сложившейся ситуации и достичь компромисса.

"Железная дорога не будет так беспардонно, как говорится, повышать тарифы. Потому что она понимает, что ее услуги потом будут никому не нужны. Все должно быть рассчитано экономически, имиджево и организационно. Поэтому я предлагаю сделать двустороннюю рабочую встречу и найти компромисс", - резюмировал эксперт.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзализныци" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки нецелесообразно, ведь промышленность Украины сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

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Укрзализныця