Главная » Бизнес » Экономика

Повышение тарифов "Укрзализныци" приведет к сокращению объемов перевозок, - ФРТУ

Вторник 30 декабря 2025 14:44
Повышение тарифов "Укрзализныци" приведет к сокращению объемов перевозок, - ФРТУ Фото: новые тарифы УЗ окажут негативное влияние на перевозку грузов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Повышение железнодорожных тарифов в Украине еще до начала полномасштабной войны привело к сокращению грузовых перевозок и потере доходов, а во время военного положения может иметь еще более негативные последствия для экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимира Гусака.

Как он отметил, повышение тарифов "Укрзализныци" происходило на фоне уже высокой и неконкурентной стоимости железнодорожных перевозок по сравнению с другими видами транспорта. Это приводило к постепенной потере грузовой базы и переходу части перевозок на автомобильный транспорт.

По его данным, в 2015 году "Укрзализныця" перевозила около 300-350 млн тонн грузов. Но в течение следующих лет, из-за регулярного повышения тарифов, объемы перевозок сокращались.

В 2020 году они составляли около 305 млн тонн, а в 2021 году - 315 млн тонн, что означает потерю примерно 10% грузов за шесть лет. В то же время объемы автомобильных перевозок в довоенный период выросли на 40-50 млн тонн.

В Федерации отмечают, что УЗ самостоятельно сформировала замкнутый круг: повышение тарифов приводит к сокращению грузов, снижению доходов и, как следствие - к новым повышениям.

После начала войны ситуация обострилась, поскольку многие предприятия работают на грани выживания и не могут компенсировать рост логистических затрат.

"Каждое повышение тарифов сейчас означает, что часть предприятий не только отказывается от железнодорожных перевозок, но вообще останавливает работу. Это потери для "Укрзализныци", бюджета и рынка труда", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на период военного положения государство должно ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий, а потребности "Укрзализныци" в финансировании восстановления инфраструктуры и покрытия ущерба от пассажирских перевозок целесообразно покрывать за счет международных кредитов и внешней помощи, доступ к которым имеют государство и государственные компании, но не частный бизнес.

"Повышение тарифов - это сценарий, в котором проиграют все. Альтернативой должна стать поддержка экономики и сохранение предприятий до завершения войны", - подчеркнул Гусак.

Ранее член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Анатолий Амелин заявил, что повышение грузовых тарифов на 20% приведет к почти пропорциональному падению грузопотока - на 19%. Об этом свидетельствует внутреннее исследование компании.

Он также сообщил, что УЗ имеет более 1 млрд долларов долгов и требует масштабной реструктуризации, а также реформ в финансировании пассажирских перевозок и анбандлинга. Но повышение тарифов без решения системных проблем лишь усугубит ситуацию: часть клиентов откажется от услуг железной дороги или перейдет на автотранспорт.

Что известно о повышении тарифов УЗ

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение тарифов может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ всего около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.

Также сообщалось, что представители бизнеса призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного переложения этих убытков на грузоотправителей.

