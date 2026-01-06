Повышение прайс-кэпов - это выбор между наличием ресурса и его ценой, - эксперт

А именно - сохранять более низкую цену, но рисковать дефицитом ресурса и аварийными отключениями, или повышать прайс-кэпы и обеспечивать импорт электроэнергии из ЕС.

По словам эксперта, нынешняя ситуация фактически не оставляет простых решений.

"Фактически, мы сейчас оказались в ситуации: или мы можем импортировать электроэнергию, которая иногда может быть дороже, и у нас будет эта электроэнергия, но по более высокой цене; или мы не будем импортировать электроэнергию, потому что она слишком дорогая, но тогда вопрос, что у нас недостаточно ресурса для себя", - пояснила Павленко.

Она подчеркнула, что отказ от импорта при высоких ценах означает рост рисков для энергосистемы.

"То, что осталось, эта генерация, как нам правильно распределять и готовы ли мы жить дальше в условиях постоянных аварийных отключений", - отметила эксперт.

На этом фоне правительство, по словам Павленко, постепенно меняет подход к ценовым ограничениям.

"То, что мы наблюдаем, правительство медленно соглашается с фактом, что, окей, мы будем поднимать то, что вы называете прайс-кэпы, будем медленно увеличивать потолок цены на электроэнергию", - сказала она.

Цель такого подхода - обеспечить возможность импорта электроэнергии из Европейского Союза даже по более высоким ценам.

"Для того, чтобы, если есть возможность импортировать эту более дорогую электроэнергию из стран Европейского союза, хорошо, давайте мы будем ее импортировать и будем использовать ее в Украине", - подчеркнула Павленко.