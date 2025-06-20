Повышение коэффициентов ж/д тарифов - не прозрачный элемент ценовой политики, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинского комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) Владимира Щелкунова.

В частности, по его словам, попытки "Укрзализныци" ввести так называемые дифференцированные повышающие коэффициенты к железнодорожным тарифам воспринимается бизнесом как фискальное давление, а не как элемент прозрачной тарифной политики.

"Мотивация "Укрзалізниці" понятна: концентрация перевозок в порты (особенно на фоне частичного разблокирования Черного моря) создает пиковые нагрузки, которые требуют дополнительных ресурсов и оперативного управления подвижным составом. Однако введение повышающих коэффициентов на портовые направления воспринимается бизнесом как фискальное давление, а не как элемент прозрачной тарифной политики", - говорит он.

Он выразил убеждение, что такие решения должны приниматься заблаговременно и при участии всех заинтересованных сторон, а также должно быть предоставлено экономическое обоснование дополнительных расходов именно на портовые перевозки.

"Недопустимо вводить новые финансовые нагрузки в одностороннем порядке, без адекватной компенсации бизнеса. Бизнес готов к диалогу, и ожидает не административного давления, а партнерства. ICC Ukraine уже инициировала консультации с Мининфраструктуры, "Укрзализныцей" и ведущими ассоциациями экспортеров, чтобы наработать прозрачный, сбалансированный подход к тарифной политике в логистике. Стоит помнить, что мы должны совместно работать над выживанием отечественного бизнеса, потому что речь идет о восстановлении и восстановлении экономики Украины после нашей победы", - подчеркнул Щелкунов.

По его словам, общая позиция ICC Ukraine неизменна: военное положение в стране - не время для экспериментов над бизнесом.

"Тарифная политика должна быть предсказуемой, поэтапной и рыночно обоснованной. Мы поддерживаем финансовую устойчивость Укрзализныци, но не можем допустить, чтобы ценой ее сохранения стала деиндустриализация страны и сворачивание экспорта. Необходимо институциональное партнерство - на равных", - резюмировал эксперт.