ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Повышение коэффициентов ж/д тарифов - не прозрачный элемент ценовой политики, - эксперт

Пятница 20 июня 2025 13:07
UA EN RU
Повышение коэффициентов ж/д тарифов - не прозрачный элемент ценовой политики, - эксперт Фото: эксперт оценил повышение грузовых тарифов "Укрзализныцей" (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Недопустимо вводить новые финансовые нагрузки в одностороннем порядке. ICC Ukraine призвала УЗ отказаться от повышающих коэффициентов к железнодорожным тарифам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинского комитета Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) Владимира Щелкунова.

В частности, по его словам, попытки "Укрзализныци" ввести так называемые дифференцированные повышающие коэффициенты к железнодорожным тарифам воспринимается бизнесом как фискальное давление, а не как элемент прозрачной тарифной политики.

"Мотивация "Укрзалізниці" понятна: концентрация перевозок в порты (особенно на фоне частичного разблокирования Черного моря) создает пиковые нагрузки, которые требуют дополнительных ресурсов и оперативного управления подвижным составом. Однако введение повышающих коэффициентов на портовые направления воспринимается бизнесом как фискальное давление, а не как элемент прозрачной тарифной политики", - говорит он.

Он выразил убеждение, что такие решения должны приниматься заблаговременно и при участии всех заинтересованных сторон, а также должно быть предоставлено экономическое обоснование дополнительных расходов именно на портовые перевозки.

"Недопустимо вводить новые финансовые нагрузки в одностороннем порядке, без адекватной компенсации бизнеса. Бизнес готов к диалогу, и ожидает не административного давления, а партнерства. ICC Ukraine уже инициировала консультации с Мининфраструктуры, "Укрзализныцей" и ведущими ассоциациями экспортеров, чтобы наработать прозрачный, сбалансированный подход к тарифной политике в логистике. Стоит помнить, что мы должны совместно работать над выживанием отечественного бизнеса, потому что речь идет о восстановлении и восстановлении экономики Украины после нашей победы", - подчеркнул Щелкунов.

По его словам, общая позиция ICC Ukraine неизменна: военное положение в стране - не время для экспериментов над бизнесом.

"Тарифная политика должна быть предсказуемой, поэтапной и рыночно обоснованной. Мы поддерживаем финансовую устойчивость Укрзализныци, но не можем допустить, чтобы ценой ее сохранения стала деиндустриализация страны и сворачивание экспорта. Необходимо институциональное партнерство - на равных", - резюмировал эксперт.

Повышение тарифов УЗ

Напомним, недавно "Укрзализныцю" обвинили в тарифных манипуляциях в направлении портов: компания начала вводить новые коэффициенты к тарифу в зависимости от того, в какой порт направляется груз.

В результате крупнейший частный инвестор Украины, предприятие "АрселорМиталл" Кривой Рог, пригрозило Укрзализныце судебным иском - ведь такие изменения искусственные и безосновательные, и являются злоупотреблением монопольным положением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
Новости
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде