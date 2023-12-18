Нелегальный рынок сигарет в Украине побил новый рекорд: в тени уже 21,8%

Нелегальный рынок сигарет в Украине за 2023 год составил 21,8%. Это абсолютный рекорд за все время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Kantar.

В то же время согласно данным исследования, за октябрь 2023 года рынок совершил скачок к рекордным за все время наблюдению 25,7%. Это +6,2% к прошлому замеру в начале лета. таким образом, почти каждая четвертая сигарета - нелегальна.

Из этого количества, 11,3% нелегального рынка ставит подлог, 12,9% - Duty Free.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 8 областей Украины, где реализуется 70% продукции: Днепропетровская - 17%, Одесская - 12%, Львовская - 9%; Харьковская - 9%; Хмельницкая - 7%.

Всего потери бюджета эксперты оценивают в 23,5 млрд гривен в год.