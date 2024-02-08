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В подвалах домов Авдеевки остаются люди, сейчас эвакуировать их невозможно, - ГВА

Фото: в подвалах домов Авдеевки остаются люди, пока эвакуировать их невозможно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В подвалах разбитых домов в Авдеевке остаются гражданские, но спасти их пока невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

Ситуация в Авдеевке

Как рассказал Барабаш, ситуация в городе очень сложная и напряженная. Только за минувшие сутки, 7 февраля, враг совершил более 50 массированных обстрелов по территории громады и около 30 ударов авиабомбами. 

С начала года террористы нанесли более 800 авиабомбовых ударов по территории города, что приводит к огромным разрушениям. 

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит со всех направлений. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы где-то более-менее спокойно. Действительно штурмуют очень большим силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют им применять технику. Но мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет гораздо сложнее", - добавил Барабаш.

В подвалах домов остаются люди

В городе, как отметил глава ГВА, не осталось уцелевшего здания. В частности нет здания, которое могло бы немного обезопасить жизни людей, поскольку враг в основном применяет КАБ-500. 

"Многоэтажные дома складываются как карточные дома, и очень часто под завалами, именно в этих подвалах, остаются люди, и к сожалению, мы не имеем возможности их оттуда достать", - рассказал Барабаш.

По состоянию на утро, 8 февраля, в городе до сих пор находится 941 гражданский человек. Вчера эвакуация из города не проводилась из соображений безопасности - враг сильно обстреливал дорогу. 

"К сожалению, все меньше и меньше людей, которые помогают нам с эвакуацией. Кроме "Белого ангела", полиции и представителей военной администрации есть еще определенный круг волонтеров, ребят, которые помогают нам с эвакуацией", - отметил Барабаш.

Бои за Авдеевку

С начала октября российские солдаты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и оккупировать его.

При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери. По словам главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, потери российских оккупантов в попытках захватить Авдеевку значительно возросли в последнее время. Но не назвал конкретные цифры.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

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