Подтвержденные потери российской техники на поле боя выросли до максимума за 2 года

Данные проекта Oryx, которые проанализировало издание, свидетельствуют, что в октябре Россия лишилась большего числа бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой другой месяц с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области.

В частности, с 1 октября российская армия потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена противником. Среди потерянной техники 253 БМП, 103 танка, 41 БТР, четыре самолета (два Су-25 и два Су-34), один вертолет (Ми-28).

Еще большие месячные потери, чем в октябре 2024 года, были у российской армии ровно два года назад - в октябре 2022-го Россия лишилась 1032 единиц вооружений. В сентябре 2022 года российские военные потеряли 1179 единиц техники - рекордное количество за всю войну

Как свидетельствуют данные Oryx, ВСУ в октябре потеряли 276 единиц техники, среди которой 47 БТР, 28 БМП, 21 танк и один самолет (Су-24М).

При этом в сентябре потери российской техники составили 547 единиц, в августе - 434, в июле - 584, в июне - 576.

Украинские военные начали терять больше техники в августе, когда началась операция в Курской области. В первый месяц вторжения ВСУ потеряли 219 единиц техники, в сентябре - 253, в октябре - 276. В июле потери ВСУ составляли 167 единиц техники, в июне - 92.

Причины роста потерь

Рост потерь в технике связан с высокими темпами наступления российской армии в октябре. За последнюю неделю она захватила на востоке Украины больше территорий, чем за любой другой момент в этом году. Более 200 квадратных километров добавились к территории, захваченной в ходе изнурительного летнего наступления, которое повлекло за собой огромные потери российских войск и техники.