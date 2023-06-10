Подтвердил причастность РФ. Блогер раскрыл подробности подготовки к подрыву дамбы, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Крымский блогер-коллаборационист Александр Талипов в сообщении на своем Telegram-канале раскрыл подробности подготовки оккупантов к подрыву Каховской ГЭС

В частности, по данным разведки, Талипов возмутился сообщениями так называемых российских "военных блогеров", которые сообщали, что личный состав оккупантов бросили на островах и они "в критическом состоянии чуть ли не на деревья залезли".

На самом деле как объяснил Талипов, это все фейк.

"Связался с нашими ребятами. С островов вышли все. В три часа ночи уже никого не было. Потерь никаких нет. Поэтому вся информация, которая публикуется в этом ключе, наглая ложь", - написал он в своем канале.

Разведка отмечает, что это прямое свидетельство, что российские военные знали о предстоящем теракте и заблаговременно объявили эвакуацию.

Кроме того, по данным разведки, сейчас есть высокая вероятность, что после широкой огласки этой информации, Талипова традиционно попытаются объявить "врагом народа" или "агентом украинских спецслужб".

Впрочем, количество подобных свидетельств постоянно растет. Все они станут дополнительными доказательствами на будущем трибунале.

Подрыв Каховской ГЭС

Дамба Каховской ГЭС была разрушена во вторник, заставив тысячи людей покинуть свои дома, поскольку вода затопила десятки сел в области и части города Херсон.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Сейчас в Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Тем временем российские кафиры вместо помощи людям в затопленных населенных пунктах запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Более того, сейчас Россия обвиняет Украину в подрыве дамбы. Однако международные сообщества уже начинают понимать, кто на самом деле совершил теракт. На днях верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Каховскую дамбу не бомбили. Она была разрушена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин.

Следовательно, по его словам, исходя из того, что Каховская ГЭС находится на оккупированной территории, никто кроме России не мог заменять ГЭС.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

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