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Поддерживал РФ и призвал к геноциду: СБУ вручила подозрение крымскому преподавателю

Автор: Наталья Кава

Следователи СБУ выяснили, что доцент оккупационного Крымского федерального университета им. В.И. Вернадский осуществлял пропагандистскую кампанию против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным следователей, мужчина во время своих выступлений по телевидению Крыма поддерживал действия государства-агрессора России. Кроме того, он оправдывал преступления России и призвал к геноциду украинского народа.

"В своих речах он использовал привычный нарратив российской пропаганды, что якобы украинцы не являются "полноценным народом", а денацификацию называл основной целью российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, подозреваемый, будучи публичным лицом, влиял на аудиторию и оправдывал действия. Он также заявлял, что граждане Украины необходимо уничтожать.

"При процессуальном руководстве прокуратуры автономии ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины", - рассказали в СБУ.

Как сообщалось, СБУ "расколола" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего в составе российской армии против Украины.

Также в Украине к 14,5 годам заключения приговорен работник спецслужбы, работавший на российскую ФСБ. Его задержали в Кропивницком.

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КримСлужба безопасности Украины