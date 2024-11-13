Поддерживает помощь Украине. Республиканцы в Сенате США избрали нового лидера

Новым лидером республиканцев в Сенате США станет Джон Тьюн. Он поддерживает помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Эта команда республиканцев едина вокруг повестки дня президента Трампа, и наша работа начинается сегодня", - отметил Тьюн.
Как рассказал представитель Тьюна, во время голосования он одержал победу над сенатором Джоном Корнином (Техас). При этом Рик Скотт, который является близким союзником Трампа, вылетел еще в первом туре голосования.
В свою очередь Reuters пишет, что победа Тьюна является признаком того, что Сенат может сохранить некоторую степень независимости от Трампа в следующем году.
Республиканцы получат как минимум 52 места в Сенате, где всего 100 мест.
Стоит заметить, что Тьюн поддерживал законопроекты, которые предусматривали выделение новой помощи Украине от США.
Также весной этого года он отмечал, что лидерство США в помощи Украине сейчас очень необходимо.
"Мы должны убедиться, что у Украины есть оружие и ресурсы, необходимые ей для победы над россиянами, потому что, если мы не посылаем им американское оружие, и они победят в Украине, и войдут в страну НАТО, тогда мы будем посылать американских сыновей и дочерей", - подчеркивал сенатор.
К слову, ранее Дональд Трамп решил назначить следующим секретарем Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она критикует помощь Украине от США.
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