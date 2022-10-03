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В Украине будут судить комбата РФ за обстрел многоэтажки в Чернигове

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 15:24
В Украине будут судить комбата РФ за обстрел многоэтажки в Чернигове Фото: В Украине будут судить комбата РФ за обстрел многоэтажки в Чернигове (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В суд передан обвинительный акт в отношении российского военного, который приказал обстрелять многоэтажку в Чернигове. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следователей, россияне вторглись в Черниговскую область в конце февраля. Их целью была оккупация региона и захват аэропорта. Командир танкового батальона воинской части 41659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ стал обвиняемым из-за нарушения законов и обычаев войны.

"В ходе нападения обвиняемый предоставил преступный приказ оператору-наводчику танка на выполнение выстрела осколочно-фугасным снарядом калибра 125 мм по жилому многоэтажному зданию в г. Чернигове, который не был военной целью", - сообщили в прокуратуре.

В результате обстрела были полностью разрушены отдельные жилые помещения дома. Российский военный, который выполнил приказ и обстрелял дом уже приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, что ранее в Чернигове командира российского танка приговорили к 8,5 годам заключения.

Также в Украине будут судить пророссийского блоггера, называющего себя спикером войны. Он распространяет пропаганду и оправдывает русское вторжение.

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