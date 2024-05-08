RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За поддержку войны. Россиянина выбросили из олимпийского отбора в каноэ

Фото: Михаил Павлов вряд ли поедет на Олимпийские игры (twitter.com/minsport63)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация каноэ (ICF) отреагировала на поведение якобы нейтрального спортсмена с паспортом РФ Михаила Павлова накануне квалификационного турнира по гребле на байдарках и каноэ к Олимпиаде-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Base of Ukrainian Sports.

Многократный призер чемпионатов мира и Европы не сможет завоевать олимпийскую лицензию в венгерском Сегеде. Он публично поддержал военную агрессию России против Украины.

Павлову в соцсетях понравились более 20-ти постов в поддержку войны. В частности, каноист лайкал сообщения с Путиным, российскими военными и поддерживал оккупацию Крыма. Правда, ICF заметила нарушение титулованным россиянином нейтральности только со второй попытки.

В начале мая НОК Украины, Минмолодежьспорта и профильная федерация направила совместное письмо руководству МОК и Международной федерации каноэ из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям в Сегеде. Отечественные функционеры апеллировали к запрету на выступления команд РФ и Беларуси – ICF ранее решила, что на дуэты и четверки это ограничение не распространяется.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.

К слову, ранее был обнародован прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОлимпиада 2024