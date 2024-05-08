За поддержку войны. Россиянина выбросили из олимпийского отбора в каноэ

Многократный призер чемпионатов мира и Европы не сможет завоевать олимпийскую лицензию в венгерском Сегеде. Он публично поддержал военную агрессию России против Украины.

Павлову в соцсетях понравились более 20-ти постов в поддержку войны. В частности, каноист лайкал сообщения с Путиным, российскими военными и поддерживал оккупацию Крыма. Правда, ICF заметила нарушение титулованным россиянином нейтральности только со второй попытки.

В начале мая НОК Украины, Минмолодежьспорта и профильная федерация направила совместное письмо руководству МОК и Международной федерации каноэ из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям в Сегеде. Отечественные функционеры апеллировали к запрету на выступления команд РФ и Беларуси – ICF ранее решила, что на дуэты и четверки это ограничение не распространяется.

Россия и Олимпиада-2024

Олимпийские игры пройдут в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".

Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.

МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.