Поддержку Украины со стороны ЕС одобряют 74% европейцев, - опрос

Согласно опросу, 74% европейцев поддерживают помощь Украины со стороны ЕС, однако эта цифра сильно отличается от одной страны - члена ЕС к другой. При этом на вопрос жителям европейских городов, одобряют ли они позицию блока по поддержке Украины, среди тех, кто выразил утверждение, треть сказала, что "решительно" одобряет. Почти столько же - 73% - утверждали, что соглашаются с финансовой, военной и гуманитарной помощью ЕС Украине, а также с санкциями против России.

Однако, пишет Politico, исследование зафиксировало значительные разногласия между странами-членами. Так, поддержка Украины со стороны ЕС более популярна в скандинавских странах, Нидерландах, Ирландии и Португалии, где ее одобряют более 90% населения. С другой стороны, менее половины респондентов в Греции, Словакии, Болгарии и на Кипре заявили, что одобряют действия ЕС в отношении Украины.

Большинство из 26 тысяч опрошенных поддерживают действия ЕС, несмотря на то, что осознают последствия войны для их повседневной жизни, почти 2/3 респондентов считают, что их жизнь изменится из-за войны в Украине.

"Это отражается в повышенной обеспокоенности ростом стоимости жизни на континенте, которая сейчас является главной проблемой для европейцев, страхом перед бедностью и социальной изолированностью, изменением климата и возможным распространением войны на другие страны", - подчеркивает издание.

В то же время почти половина - 46% - утверждают, что на их уровень жизни негативно повлияла пандемия COVID-19, а затем война в Украине, которая привела к резкому росту цен на энергоносители, способствуя стремительному росту инфляции на всем континенте.