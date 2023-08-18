Для поддержки контрнаступления. Технику для разминирования закупят за счет госбюджета

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет на 2024 год. Предлагается провести перераспределение средств и выделить на закупку техники для разминирования 576 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9618 .

Предлагается установить по общему фонду госбюджета расходы развития по новым бюджетным программам: "Закупка специальной техники для разминирования" для Минобороны на 400 млн гривен и 176 млн гривен для Нацгвардии. Средства возьмут из резервного фонда бюджета.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, с первых дней полномасштабного вторжения вопрос обеспечения сил обороны Украины военной и другой техникой играет ключевую роль в возможности оборонных и контрнаступательных действий с целью деоккупации украинских территорий.

"За несколько месяцев активного контрнаступления мы потеряли много специальной техники для разминирования. Кроме того, количество техники для разминирования, которую получила Украина от стран Запада, никоим образом не сравнимо с общим объемом потребностей украинской армии", - говорится в сообщении.

Российская армия РФ плотно заминировала противотанковыми и противопехотными минами участки фронта, расположенные перед их укрепленными оборонными рубежами. "Это значительно замедляет скорость продвижения сил обороны Украины, поскольку есть недостаток в количестве специальной техники для разминирования", - отметили авторы.

В то же время, оборонно-промышленный комплекс Украины имеет возможность производить средства разминирования на государственных предприятиях. Учитывая полученную информацию (с грифом "Для служебного пользования") от Сил обороны Украины о потребностях в обеспечении техникой, а также получив информацию от АО "Украинская оборонная промышленность" о производственных способностях законопроектом предлагается предусмотреть выделение дополнительных средств, говорится в документе.