Поддержка войны падает. Более половины россиян за переговоры с Украиной, - СМИ

Как передает издание, в России по заказу Кремля ФСО провели очередной закрытый соцопрос. По его данным, за мирные переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны только 25%.

Отмечено, что эти цифры совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-Центра", единственного крупного независимого социологического центра в России. В этом отчете "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% респондентов; "за" и "скорее, за" продолжение боевых действий - 27%.

При этом, судя по закрытым соцопросам ФСО, отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время. Еще в июле 2022 года опросы показывали, что за мир с Украиной выступают только 30% россиян. По этой причине российские власти планируют ограничить количество открытых опросов на эту тему.

Сообщается, что количество выступающих за переговоры с Украиной россиян начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября.