Поддержка войны в Иране среди американцев снизилась, но рейтинг Трампа вырос, - Reuters

Американцы о войне

Согласно совместному исследованию Reuters/Ipsos, проведенному с пятницы по воскресенье, лишь 33% американцев поддерживают войну с Ираном. Это самый низкий показатель с первых дней пятимесячного конфликта.

В то же время рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос до 37%. Месяцем ранее он составлял 34%, что было самым низким показателем за время его президентства.

Как отмечает Reuters, 69% опрошенных считают, что Трамп не смог "четко объяснить цели военного участия США в Иране". Такого мнения придерживаются не только демократы и независимые избиратели, но и около 40% сторонников Республиканской партии.

За время конфликта Трамп называл разные цели военной кампании, среди которых помощь иранцам в смене власти, уничтожение баллистического ракетного потенциала Ирана и недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Комментарий Белого дома

В Белом доме заявили, что президент не ориентируется на результаты социологических опросов. По словам пресс-секретаря администрации Оливии Уэйлс, главной задачей Трампа остается предотвращение появления у Ирана ядерного оружия.

Reuters отмечает, что общественное недовольство войной усиливает давление на Трампа и Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Влияние войны на экономику

Издане отмечает, что конфликт ударил по американской экономике. После начала войны средняя стоимость бензина в США выросла примерно с 3 до более чем 4 долларов за галлон, что стало дополнительным фактором недовольства избирателей.

Опрос также показал, что среди независимых избирателей демократы имеют преимущество над республиканцами в предпочтениях на выборах в Конгресс - 36% против 20%. Кроме того, независимые американцы больше доверяют Демократической партии в вопросах экономической политики.

Исследование Reuters/Ipsos проводилось онлайн по всей территории США среди 1246 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.