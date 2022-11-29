Поддержка Украины и восстановление энергетики: что приняли на саммите НАТО в Бухаресте

Во вторник, 29 ноября, завершился первый день саммита НАТО в Бухаресте. На нем заявили о дальнейшей поддержке Украины и пообещали помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Североатлантического альянса.

"Мы собрались в Бухаресте, у берегов Черного моря, тогда как продолжается вторжение России в Украину, угрожающее миру, безопасности и процветанию в евроатлантическом регионе", - говорится в совместном заявлении.

Министры отметили, что Россия несет полную ответственность за эту войну - вопиющее нарушение международного права и принципов Устава ООН. Агрессия России, в том числе ее непрерывные и бессовестные удары по украинским объектам гражданской и энергетической инфраструктуры, лишает миллионы украинцев доступа к базовым услугам.

"Сегодня мы приветствуем присутствующего здесь министра иностранных дел Кулебу, и мы полностью солидарны с правительством и народом Украины в их героической защите нации и земли, и мы отдаем должное памяти всех погибших", - заявляют в НАТО.

Украине пообещали продолжать и наращивать дальнейшую политическую и практическую поддержку и сохранят ее столько времени, сколько потребуется. Также было заявлено, что будут помогать Украине укреплять ее устойчивость, защищать ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям.

"Члены НАТО будут содействовать Украине в процессе восстановления ее энергетической инфраструктуры и защиты ее населения от ракетных ударов. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на пути ее послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина смогла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдерживать предстоящую агрессию", - добавили напоследок.