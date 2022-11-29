ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПВО и трансформаторы. Кулеба назвал приоритеты встреч с представителями НАТО и ОБСЕ

Новина українською →
Киев, Вторник 29 ноября 2022 17:58
ПВО и трансформаторы. Кулеба назвал приоритеты встреч с представителями НАТО и ОБСЕ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Ключевыми темами мероприятий НАТО, ОБСЕ и "Группы семи" в Румынии и Польше будут вопросы поставок Украине систем ПВО и восстановления энергосистемы страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По его словам, в рамках встреч с министрами иностранных дел НАТО и ОБСЕ он будет обсуждать конкретные даты и объемы поставок нашему государству оборудования и комплектующих для обеспечения энергетических потребностей на фоне российских ракетных атак.

“На заседаниях в Бухаресте и Лодзи у меня будут два ключевых месседжа: “Патриоты” и трансформаторы. Время разговоров прошло. Пока кто-то размышляет, какой генератор поставить и каким путем, украинцы мерзнут без электричества, отопления и воды из-за ракетных ударов РФ”, - отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, ныне критически важно не только восстановить энергетические мощности, но и обеспечить надежную защиту этого оборудования от дальнейших атак России. Министр также призвал международных партнеров увеличивать мощности для изготовления оружия, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной контрбатарейной борьбы.

"Мы ведем переговоры о производстве оружия и боеприпасов для Украины на территории НАТО, а также совместном производстве и ремонте оружия на базе украинских оборонных предприятий. Этим решением нет альтернативы”, - подчеркнул министр.

Он также добавил, что украинская противовоздушная система должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО, отвечающей общим интересам Украины и Альянса.

Ранее Кулеба заявил, что для восстановления энергосистемы Украине необходимы две вещи – новые трансформаторы и современные комплексы ПВО.

Ранее энергетики сообщали, что с 26 ноября свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого жителя составлял не более 5 часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Вторжение России в Украину
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России