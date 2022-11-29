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Литва - коллегам по НАТО накануне саммита: сохраняйте спокойствие и дайте Украине танки

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Вилюнюс, Вторник 29 ноября 2022 11:07
Литва - коллегам по НАТО накануне саммита: сохраняйте спокойствие и дайте Украине танки Фото: глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел Литвы перед сегодняшним саммитом Альянса в Бухаресте обратились к коллегам. Там призвали "сохранять спокойствие и дать Украине танки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса.

"Мое послание коллегам-министрам иностранных дел на сегодняшнем заседании НАТО простое: сохраняйте спокойствие и дайте танки", - написал он.

Саммит НАТО в Бухаресте

Напомним, сегодня в румынском Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО. На котором соберутся министры иностранных дел стран Североатлантического союза.

Отметим, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он ожидает от саммита принятия решений по наращиванию поставок систем противовоздушной обороны в Украине на фоне постоянных атак России.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что во время встречи в Бухаресте страны-члены НАТО рассмотрят вопрос предоставления новой военной помощи для Вооруженных сил Украины, а также поддержки в сфере энергетики.

При этом ранее сообщалось, что страны НАТО на этой неделе объявят о долгосрочной поддержке Украины.

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