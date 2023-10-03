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Поддержка Украины является ключевым вопросом, - президент ЕБРР

Фото: ЕБРР отметил важность поддержки Украины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Финансовая и военная поддержка Украины является "ключевым вопросом", поэтому ее нужно сохранить и увеличить.

Об этом заявил президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

США подтвердил твердую приверженность, ведь это ключевой вопрос для Украины", - сказал он.

Издание отмечает, что в 2023 году ЕБРР профинансировал Украину уже на 1,2 млрд. долларов. В общей сложности он обещал направить на помощь нашему государству по меньшей мере 3 млрд долларов.

Что предшествовало

Напомним, в эти выходные Конгресс США принял законопроект о временном бюджете, чтобы предотвратить "шатдауну" правительства. В новой резолюции не предусмотрена поддержка Украины.

В ответ президент США Джо Байден призвал Конгресс "прекратить игры" и заверил в том, что поддержка Украины останется. В Пентагоне также призвали Конгресс срочно принять решение, ведь США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Украины в рамках Инициативы содействия безопасности (USAI), которая предоставляет деньги для заключения контрактов на поставку оружия.

Отмечается, что без дополнительного финансирования США будут вынуждены отложить или сократить поставки оружия ПВО, боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, которое "критически важно, когда Россия готовится к проведению зимнего наступления".

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