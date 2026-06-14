Поддержка Трампа среди его основного электората значительно пошатнулась: NYT назвало причину

Как отмечает издание, еще перед промежуточными выборами 2018 года избиратели из числа белых американцев без высшего образования одобрительно оценивали экономическую политику нынешнего лидера с перевесом более чем в 30 процентных пунктов.

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: согласно последним социологическим опросам, представители этой группы уже негативно оценивают экономические результаты президента. Уровень недовольства колеблется от 14 до почти 30 процентных пунктов в зависимости от исследования.

По мнению аналитиков, причиной изменения настроений стали рост стоимости жизни, инфляционное давление и разочарование части избирателей экономическими обещаниями, которые Трамп давал во время избирательной кампании.

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Демократический социолог Молли Мерфи в комментарии NYT назвала нынешнюю ситуацию "переломным моментом" для многих сторонников Трампа, которые начинают переосмысливать свое отношение к нему.

В то же время эксперты отмечают, что ослабление поддержки Трампа не означает автоматического перехода этих избирателей на сторону Демократической партии. Многие остаются недовольны обеими политическими силами и прежде всего сосредотачиваются на вопросах цен, доходов и доступности жилья.

Ухудшение экономических рейтингов президента может стать одним из ключевых факторов накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся осенью 2026 года.

Экономика остается главной темой для американских избирателей, а инфляция и рост расходов домохозяйств все сильнее влияют на политические настроения в стране.