"Поддержка США тверда". Американские конгрессмены прибыли на Тайвань

"Сегодня мы приехали как демократы и республиканцы, чтобы продемонстрировать твердую двухпартийную поддержку этого партнерства", - заявил республиканец из Висконсина, возглавляющий делегацию Конгресса на Тайване Майк Галлахер.

Пять членов делегации Палаты представителей - все члены специального комитета Палаты представителей по китайской коммунистической партии, который возглавляет Галлахер, - стали последними в череде американских гостей, выразивших поддержку Тайваню, в то время как лидеры в Вашингтоне также пытаются укрепить поддержку безопасности Украины и Израиля.

Тайвань, не имеющий официальных дипломатических связей с Соединенными Штатами, часто обращается за поддержкой к американским законодателям, и спор в Капитолии по поводу военной помощи Украине высветил влияние, которое Конгресс может оказать на использование американской мощи за рубежом.

Президент Тайваня Цай Ин-вэнь сказала законодателям, что их визит "еще больше подчеркивает тесное партнерство между Тайванем и Соединенными Штатами".

"Мы надеемся, что в новом году обмены между Тайванем и Соединенными Штатами в различных областях станут еще более активными. Мы будем работать вместе с еще большим количеством стран-единомышленников, чтобы укрепить устойчивость глобальных демократических цепочек поставок и внести вклад в развитие и процветание всего мира", - заявила она.

Предыстория

Недавно на Тайване состоялись президентские выборы. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Цинде из правящей Демократической прогрессивной партии.

22 января Минобороны Тайваня обнаружило еще шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

Вооруженные силы Китая разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань. Таким образом Пекин рассчитывает оказать давление на администрацию Тайбэя в мирное время.

На этом фоне правительство Тайваня выразило возмущение изменением Китаем "в одностороннем порядке" маршрута полета вблизи срединной линии в Тайваньском проливе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.