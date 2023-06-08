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Из подтопленного села в Николаевской области эвакуировали 75 человек, - ГСЧС

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Николаевская область, Четверг 08 июня 2023 18:45
Из подтопленного села в Николаевской области эвакуировали 75 человек, - ГСЧС Фото: из подтопленного села в Николаевской области эвакуировали 75 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Продолжается эвакуация с подтопленных территорий Николаевской области. В частности, из села Афанасьевка спасателям удалось вывезти 75 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Спасатели с помощью моторных лодок помогают местному населению, эвакуируют людей и животных. Организована эвакуация маломобильных жителей, в частности из села Афанасьевка, что в Снегиревской общине, вывезено 5 пожилых людей, которые не могли самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 из села Афанасьевка спасатели эвакуировали 75 взрослых и детей. В настоящее время работы продолжаются.

Николаев и область подтапливает

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС ряд населенных пунктов Николаевской области тоже затопило. Больше всего пострадала Снегиревская община, также вода отрезала от материка Кинбурнскую косу.

В селе Васильевка Николаевской области, которое также затопило, погиб мужчина.

По данным синоптиков, уровень воды в реке Южный Буг и Днепро-Бугском лимане побили исторический максимум. Так, за двое суток вода возле Николаева поднялась на 97 сантиметров.

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эвакуация Николаевская область
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