Подтопления и снегопады: на западе Украины бушует непогода

В результате сильных и длительных осадков на западе Украины произошло подтопление более 10 подвальных помещений. Также наблюдаются переливы на дорогах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
В Закарпатье произошло подтопление 13 подвальных помещений в жилых домах и объектах инфраструктуры.
"Да, в областном центре и Ужгородском районе подтоплено 9 подвалов жилых домов и других сооружений, а также здание объекта инфраструктуры. В Мукачевском районе - три подвальных помещения жилых домов, на Раховщине спасатели откачивали воду из подвала школы в с. Черная Тиса" , - добавляет МВД.
В результате непогоды было подтоплено 470 гектаров сельскохозяйственных угодий недалеко от сел Большие Комяты, Каменское и Чернотисов Береговского района.
"Кроме того, наблюдаются переливы на автодорогах: между селами Тисаагтелек - Малые Геевцы (движение ограничено для автомобилей с низким клиренсом) и В. Комяти - Шаланки (движение уже восстановлено)", - пишет МВД.
Фото: на западе Украины бурлит ненастье (facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным прогноза погоды, западные области засыпает снегом. На остальной территории нашей страны осадков не предполагается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.