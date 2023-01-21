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Подтопления и снегопады: на западе Украины бушует непогода

Фото: на западе Украины бушует непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате сильных и длительных осадков на западе Украины произошло подтопление более 10 подвальных помещений. Также наблюдаются переливы на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

В Закарпатье произошло подтопление 13 подвальных помещений в жилых домах и объектах инфраструктуры.

"Да, в областном центре и Ужгородском районе подтоплено 9 подвалов жилых домов и других сооружений, а также здание объекта инфраструктуры. В Мукачевском районе - три подвальных помещения жилых домов, на Раховщине спасатели откачивали воду из подвала школы в с. Черная Тиса" , - добавляет МВД.

В результате непогоды было подтоплено 470 гектаров сельскохозяйственных угодий недалеко от сел Большие Комяты, Каменское и Чернотисов Береговского района.

"Кроме того, наблюдаются переливы на автодорогах: между селами Тисаагтелек - Малые Геевцы (движение ограничено для автомобилей с низким клиренсом) и В. Комяти - Шаланки (движение уже восстановлено)", - пишет МВД.

Фото: на западе Украины бурлит ненастье (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным прогноза погоды, западные области засыпает снегом. На остальной территории нашей страны осадков не предполагается.

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