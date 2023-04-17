Подтопления усилятся. В Киевской области готовят запас топлива и стройматериалов

Во второй половине апреля произойдет максимальный приток воды в Днепре, в результате чего усилятся подтопления территории Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной военной администрации.

В понедельник, 17 апреля, состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Главным вопросом обсуждения были мероприятия оперативного реагирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском наводнения и паводков на территории области.

Как сообщается, во второй и третьей декадах апреля состоится максимальный приток воды в бассейне Днепра, что увеличит выход воды с последующим подтоплением и затоплением низко расположенных территорий.

В этой связи глава Киевской ОВА Русланом Кравченко дал ряд поручений.

В частности:

организовать в области оперативные штабы и мобильные группы для управления работами во время наводнения и паводков;

Главное управление Нацполиции в области - организовать безопасное движение автотранспорта в условиях сложной паводковой ситуации.

экстренным службам - держать в постоянной готовности к применению имеющиеся силы и средства.

Кроме того, члены комиссии наработали алгоритм действий на случай поднятия воды до критического уровня. Они постановили обеспечить необходимый аварийный запас горюче-смазочных, строительных и сыпучих материалов, мешков, средств освещения и т.п. и их преждевременное и рациональное размещение вблизи зон возможных затоплений. Постоянно мониторить и усилить контроль качества питьевой воды из источников централизованного и децентрализованного водоснабжения.

"КОВА, местные власти и экстренные службы Киевской области работают 24/7, чтобы минимизировать и предупредить повреждения от наводнения в регионе. Обстановка в пгт Иванков Вышгородского района, где накануне размыло дамбу, контролируемая. Должны быть готовы, чтобы обеспечить безопасность и благополучие людей. Ситуацию с паводками в регионе я держу на личном контроле. Мы справимся, работая слаженно и системно", - подчеркнул Кравченко.