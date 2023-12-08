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Подтопление метро в Киеве: прокуратура начала расследование

Архивное фото: прокуратура начала расследование из-за подтопления тоннелей Киевского метрополитена (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители начали расследование после подтопления тоннелей Киевского метрополитена по факту служебной халатности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

08 декабря 2023 года столичные власти объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии метро. 

По предварительным данным, указанные обстоятельства возникли в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.

Правоохранители возбудили уголовное дело

Прокуратура решила начать досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Во время досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям. 

Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Напомним, сегодня, 8 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве было закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Добавим, власти столицы рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

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