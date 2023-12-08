Подтопление метро Киева. Кабмин созовет комиссию ТЭБ и ЧС, хотят заслушать Кличко

"Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение - как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", - отметил премьер.

Он заявил, что сегодня из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей "синей" ветки столичного метро, что, по словам Шмыгаля, будет иметь непосредственное влияние на безопасность киевлян.

Шмыгаль отметил, что уже поручил, чтобы завтра, 9 декабря, прошло заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием вице-премьер-министра Александра Кубракова, министра внутренних дел Игоря Клименко, главы Минстратегпрома Александра Камышина, временно исполняющего обязанности главы ГСЧС Владимира Демчука, начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского.

"Ожидаем также присутствие главы КГГА Виталия Кличко с подробным докладом по этому вопросу", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, главная задача сейчас - оперативно оценить ситуацию и принять меры, чтобы не допустить ее развития по негативному сценарию.

"Самое важное - обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице", - отметил он.

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Напомним, сегодня движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли во время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения предположительно продлятся в ближайшие полгода.

Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.